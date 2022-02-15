Москва, 15 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Россия проводила и продолжит проводить на своей территории военные учения, и обсуждать это право ни с кем не будет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 февраля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, проведение военных манёвров — постоянный процесс, он есть во всех странах мира. Право проводить учения на своей территории там, где это целесообразно, не подлежит обсуждению ни с кем.

«Россия проводила и будет дальше проводить учения на всей территории Российской Федерации», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 20 февраля совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» проходят на белорусской территории. Часть российских военных 15 февраля покинут Белоруссию после выполнения своих задач и вернутся в места постоянной дислокации.

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