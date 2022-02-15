Киев, 15 февраля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В случае признания Россией Луганской и Донецкой Народных Республик Украина получает полное право отказаться от выполнения Минских соглашений. Такое заявление 15 февраля в ходе выступления в Верховной раде Украины сделал сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

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Он подчеркнул, что Минские соглашения были единственно правильным решением для 2014−2015 годов, они дали время на укрепление украинской армии, «на них держатся антироссийские санкции».

«Госдума получила команду признать псевдореспублики. Таким образом Россия завершает разрушение Минских соглашений, тем самым даёт Украине полное право отказаться от своих обязательств. Нам стоит об этом уведомить партнёров», — отметил парламентарий.

Однако, по словам Герасимова, это не означает, что киевская сторона этим правом можем воспользоваться немедленно.

«Нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования», — считает политик.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения «на условиях России», которые предполагают, в частности, так называемый «прямой диалог» между Украиной и ДНР и ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ обсуждает два альтернативных проекта постановлений в связи с обращением к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР. В том, что помощь ЛНР и ДНР на фоне агрессии со стороны Украины и Запада необходима, в Госдуме никто не сомневается, вопрос лишь — в форме. Так, в «Единой России» настаивают на не только гуманитарной помощи, но и военной. В КПРФ и СРЗП стоят на скорейшем признании независимости ЛНР и ДНР.