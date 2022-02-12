Москва, , 15:15 — REGNUM Минские соглашения — единственная основа для урегулирования на Украине, альтернативы не существует. Об этом 12 февраля заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Комплекс мер — единственная основа урегулирования. Альтернативы ему не существует. Он подписан в Контактной группе сторонами конфликта Киевом и Донбассом, скреплен посредниками ОБСЕ и РФ, одобрен лидерами стран «нормандского формата» и утвержден Советом Безопасности ООН», — сказал дипломат РИА Новости.

«Это сделало его частью международного права — обязательным для исполнения, нравится это кому-то или нет», — добавил он.