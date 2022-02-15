Москва, 15 февраля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Напряжённость в Европе провоцируется не российскими войсками у своих границ, а скоплением ВСУ в Донбассе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Кремль считает, что напряженность в Европе провоцируется не только и не столько российскими войсками на российской территории. Она провоцируется огромным скоплением украинских войск вблизи линии разграничения и всеми признаками того, что нельзя исключать силовой операции в Донбассе», — сказал Песков.

По его словам, ситуация также провоцируется заявлениями со стороны американских политиков и СМИ о том, что «вот-вот начнется война и так далее, и так далее»: «Поэтому эта напряженность — она комплексно провоцируется».