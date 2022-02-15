Афины , 15 февраля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Необходимость координации и лучшей подготовки государств-членов ЕС в случае эскалации кризиса на Украине была подчеркнута на телеконференции европейских лидеров с участием премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса 14 февраля. Встреча проходила под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает AMNA.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

На встрече обсуждались события на Украине, при этом было отмечено, что необходимо сохранить европейское единство, что необходимо исчерпать все дипломатические средства и каналы коммуникации, чтобы предотвратить «эскалацию». Лидеры повторили, что любые «враждебные действия» российской стороны будут иметь очень серьезные последствия.

«Вторжение» является очередной провокацией Запада против России. Президент США уже называл точную дату начала этого придуманного «события». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Путина на обозначенную Западом дату начала «вторжения»: «Он шутит, а не публикуется ли точное время, когда начнётся война?».