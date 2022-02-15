Москва, 15 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. К информации о «планах» России по «вторжению» на Украину президент РФ Владимир Путин относится с долей юмора. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"К такому [публикациям о «нападении» России на Украину] трудно относиться с пониманием. Иногда [российский президент] даже шутит — просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война», — сказал Песков.

Песков назвал всё происходящее в западных СМИ на соответствующую тему «маниакальным информационным безумием».