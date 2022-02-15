Москва, 15 февраля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Признание независимости ЛНР и ДНР не может расцениваться как выход России из Минских соглашений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Russia-now.com Леонид Слуцкий

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"Признание независимости ЛНР и ДНР не может быть расценено как выход России из Минских соглашений, Россия не является стороной Минских соглашений», — заявил Слуцкий.

О том, что Украина будет считать признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Госдумой выходом России из Минских соглашений, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также пригрозил России «сопутствующими последствиями».

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