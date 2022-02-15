Ереван, , 13:04 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5359 исследований на коронавирус, из которых 1307 показали положительный результат. Об этом 15 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 408 381 носителя коронавируса. Из них 379 126 справились с инфекцией, в том числе 3514 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 27 702 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9776 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4245 тестов на коронавирус 695 были с положительным результатом. 2306 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 20 случаев смерти.