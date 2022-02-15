Москва, 15 февраля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. За прошедшие годы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) накопилось большое количество проблем, подрывающих основы ОБСЕ. Об этом 15 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия переговоров с главой МИД Польши, которая является действующим председателем ОБСЕ, Збигневом Рау.

Mid.ru Сергей Лавров

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«В прошлые годы накопилось слишком много проблем, которые подрывают сами основы создания ОБСЕ, те цели, которые главы государств перед этой организацией поставили, а именно быть организацией сотрудничества, диалога и достижения компромиссов», — сказал он.

Также глав МИД РФ добавил, что он видит в заявленных Рау, когда последний заступал на пост председателя ОБСЕ, идеях рациональное зерно, как и в соображениях, вносимых Россией вместе с единомышленниками в организацию в течение последних лет.

«Мы сегодня постараемся, надеюсь, нам это удастся, найти точки соприкосновения, чтобы помочь нашим польским коллегам достигать позитивных результатов на посту председателя ОБСЕ», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что Австрия не намерена отзывать своих наблюдателей из Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине (СММ).