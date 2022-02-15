Мадрид, , 12:58 — REGNUM Российское «вторжение» в Украину может произойти с учётом «беспрецедентного со времен Второй мировой войны» развёртывания войск РФ. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью Национальному радио (RNE).

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

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«Я бы не стала говорить о том, произойдет ли вторжение сегодня или завтра, и даже о том, произойдет ли оно вообще. Существует объективный факт, который ни в коем случае нельзя преуменьшать: развертывание войск, которое трудно понять и оправдать», — сказала Роблес.

При этом она призвала приложить усилия по дипломатическим каналам для разрядки обстановки.