Брюссель, 15 февраля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины стала одной из тем, которую генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил в ходе телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом генсек НАТО сообщил 15 февраля.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

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«Хороший разговор с президентом Азербайджана Алиевым», — отметил Столтенберг.

Он также уточнил, что помимо военного наращивания России вблизи Украины, а также его последствия для энергетических рынков, стороны обсудили региональную безопасность.

Столтенберг поблагодарил азербайджанского лидера за увеличение поставок газа в Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что о якобы имеющемся у России намерении «напасть» на Украину могут говорить только сумасшедшие люди, не имеющие морали.

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Кроме того, дипломат добавила, что российские поставки природного газа, а также их юридические и репутационные гарантии у США вызывают раздражение, так как американская сторона хочет заполучить эту огромную долю рынка, поставив палки в колёса проекту «Северный поток — 2» и убедив Германию отказаться от него.