Москва, , 12:46 — REGNUM Народ России готов отказаться от части зарплаты из-за возможных санкций с признанием ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я уверен, что народ России поддерживает постановление и готов отказаться от части зарплаты», — сказал Тайсаев.

Он сослался на новые положения Конституции.

«Дело в том, что более 600 тыс. человек на Донбассе уже являются гражданами РФ. Мы обязаны по Конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей», — отметил парламентарий.

Госдума рейтинговым голосованием выберет процедуру обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.

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