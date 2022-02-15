В Госдуме верят, что жители России готовы отказаться от зарплаты из-за ЛДНР
Москва, 15 февраля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Народ России готов отказаться от части зарплаты из-за возможных санкций с признанием ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).
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"Я уверен, что народ России поддерживает постановление и готов отказаться от части зарплаты», — сказал Тайсаев.
Он сослался на новые положения конституции.
«Дело в том, что более 600 тыс. человек на Донбассе уже являются гражданами РФ. Мы обязаны по конституции защитить и обеспечить безопасность этих людей», — отметил парламентарий.
Госдума рейтинговым голосованием выберет процедуру обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР.