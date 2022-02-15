Берлин, 15 февраля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. От услуг российских медиков при сдаче ПЦР-теста на коронавирус SARS-CoV-2 перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Москве отказался канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом 15 февраля сообщает телеканал Welt.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

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Уточняется, что вместо медиков из России ПЦР-тест канцлеру ФРГ проведет врач из немецкого посольства в Москве, после прибытия Шольца в российскую столицу.

Также указывается, что источники из окружения главы германского правительства рассказали, что представители системы здравоохранения приглашены присутствовать во время тестирования.

При этом и канцлер ФРГ, и члены сопровождающей его делегации, включая журналистов, общая численность которой составляет 50 человек, должны пройти по три ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом из Германии, у которых должен быть отрицательный результат.

Отметим, в ходе своего недавнего визита в Россию Эмманюэль Макрон также отказался от услуг российских медиков при сдаче ПЦР-теста на коронавирус, в результате чего в ходе его переговоров с президентом РФ в Кремле стороны строго соблюдали безопасную дистанцию.