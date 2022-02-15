Джакарта, , 12:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число носителей штамма «Омикрон» в стране продолжает значительно увеличиваться после первого случая, выявленного 15 декабря 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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Число носителей штамма «Омикрон» в Индонезии выросло до 5305 человек. Штамм распространился в 24 провинциях Индонезии.

Кроме того, в Индонезии выявлено 8442 носителя штамма «Дельта», 83 носителя штамма «Альфа» и 22 носителя штамма «Бета».

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская ассоциация медсестёр объявила, что по меньшей мере 275 медицинских работников в Индонезии подверглись заражению штамма «Омикрон» в период с 1 января по 15 февраля 2022 года.

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