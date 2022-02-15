Стокгольм, 15 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. 15 февраля одни из крупнейших печатных СМИ Швеции деловая газета Dagens Industri и либеральная газета Dagens Nyheter опубликовали редакционные статьи, в которых призвали шведское правительство активно помочь Украине, стоящей перед лицом «российской агрессии».

Pixabay.com Флаг Швеции

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Автор редакционной статьи в Dagens Industri Фрида Валлнор хочет, чтобы Швеция, которая производит военную продукцию «высшего класса», что признается многими, отправила летальное оружие на Украину. Она пишет, что с таким же успехом Россия могла угрожать Швеция. Но, несмотря на это, по ее мнению, правительство Швеции ведет себя осторожно.

«Как и в случае с провозглашением варианта-НАТО, похоже, делается все, чтобы избежать поступков, которые могут спровоцировать Россию», — говорится в статье.

Напомним, что под «вариантом-НАТО» в шведской политике имеется в виду ситуация, при которой страна не подает заявку на членство в блоке, а лишь может допустить такую вероятность, то есть отойти от политики нейтралитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».