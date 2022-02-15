Москва, 15 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Принятие Госдумой постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину не означает признания ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Duma.gov.ru Леонид Калашников

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Признание или непризнание осуществляется президентом, это его компетенция», — подчеркнул Калашников.

Парламентарий также указал на то, что лидеры ЛНР и ДНР также могут обратиться к российскому лидеру о признании.

Госдума же своими постановлениями «формулирует подходы».

Процедуру обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума выберет 15 февраля на основе рейтингового голосования.