Стокгольм, 15 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Задолго до недавнего обострения на российско-украинской границе несколько шведских IT-компаний наняли программистов, являющихся гражданами Украины. Теперь руководство многих из них готовит планы по эвакуации персонала после появления в мировых СМИ сообщений о возможной «войне» между Россией и Украиной. Об этом 15 февраля написала шведская газета SvD.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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Так, например, компания Sigma, у которой на Украине 1850 сотрудников, забронировала автобусы, которые могут эвакуировать украинских айтишников до офиса в Будапеште, если ситуация ухудшится.

Председатель правления Sigma Карл Викингссон заявил в интервью изданию, что Турция также является альтернативой. В то же время он подчеркнул, что политическая ситуация стала привычной для работников.

«Все как обычно, люди живут своей обычной жизнью. Хотя многие стараются иметь дома полностью загруженную машину и запас еды», — рассказал Викингссон журналистам SvD.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».