Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. За последние сутки в больницы Санкт-Петербурга, перепрофилированные на лечение COVID-19 и пневмонии, поступили 440 пациентов, это на 48 человек меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили 15 февраля в городском оперштабе. Снижение госпитализации отмечается уже несколько дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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В настоящее время в Петербурге на стационарном лечении от ковида находятся 8864 человек (-74 к уровню предыдущих суток). Из них 642 пациентов (-16) находятся в реанимационных отделениях, а 326 пациентов (-18) подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки из больниц выписаны по выздоровлению 198 человек (-22).

В Петербурге развёрнуто 9790 коронавирусных коек в 18 городских и трёх федеральных стационарах. За сутки их стало меньше на 249 коек, которые вернулись к штатному режиму работы в Детской городской больнице им. Филатова в связи со снижением госпитализации детей с ковидом. Свободный коечный фонд в городе сейчас составляет 33,51% относительно норматива Минздрава.

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На амбулаторном лечении в Петербурге на 15 февраля находятся 153 036 ковид-пациентов, за сутки их число уменьшилось на 3774 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,81 ед., за сутки он уменьшился на 0,34 ед. Эта цифра отражает, сколько в среднем человек заражает один заболевший до момента изоляции.

Напомним, в Петербурге за сутки выявили 7091 случай заражения коронавирусом (-4293). От ковида скончались 73 человека (+3), а выздоровели 22 195 человек.