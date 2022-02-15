Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Власти Германии приходится постоянно уговаривать в вопросах о введении новых антироссийских санкций. Об этом 15 февраля заявил на брифинге членам палаты представителей советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит газета Politico.

Джейк Салливан Ellen Wallop Asia Society

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«Их нужно постоянно уговаривать, особенно Германию», — сказал он, отвечая на вопрос главы международного комитета палаты представителей Грегори Микс о том, приходится ли Вашингтону убеждать своих союзников, таких как Польша и Германия в вопросах введения санкций против России.

При этом советник президента США добавил, что в администрации американского президента Джо Байдена ожидают «сильный, многонациональный ответ» в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда созвал внеочередное заседание Кабинетного совета, чтобы срочно обсудить ситуацию вокруг Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.