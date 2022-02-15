Стокгольм, 15 февраля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. В настоящее время инвесторы на фондовых рынках следят за сообщениями и прогнозами об угрозе войны между Россией и Украиной более пристально, чем за экономической статистикой и кривыми доходности. У многих сложилось впечатление, что фондовые рынки действительно не в состоянии нивелировать военные риски. Об этом 15 февраля в своей авторской статье написала экономический обозреватель шведского телеканала SVT Кристина Лагерстрём.

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«Маленькая война — большая проблема для фондового рынка: ее разрешение нельзя предсказать. Фондовый рынок — это две вещи: риски и деньги, а также отношения между ними. Но обязательным условием является то, что вы можете инвестировать деньги, рассчитав риски. Само собой разумеется, что это невозможно, когда речь идет об украинском вопросе и угрозе войны», — пишет журналистка.

«Конечно, война — это прежде всего вопрос человеческих страданий и физического опустошения. Но и финансовые последствия будут очень велики … Фондовый рынок рухнул более чем на 4%, прежде чем было объявлено, что Владимир Путин (президент России) может продолжить переговоры с Западом. Тогда ситуация сразу смягчилась», — охарактеризовала Лагерстрём недавние американские горки на мировых биржах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».