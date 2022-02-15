Москва, , 12:18 — REGNUM Озабоченность большинства граждан России и Госдумы вызывает то, что сегодня Украина сконцентрировала в зоне разграничения небывалое количество сил. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Это указывает на то, что все-таки Украина может пойти на тот путь, который сегодня указывают ей кураторы из Белого дома, и начать масштабные боевые действия на территории Донбасса, где проживают около 4 млн граждан, из них 876 тыс. — граждан Российской Федерации», — сказал Водолацкий.

Доверия сегодня киевскому режиму нет, подчеркнул парламентарий.

«Поэтому, принимая такое ответственное решение, мы делаем только лишь одно — мы своих не бросаем. Это говорил президент Владимир Путин. И мы хотим, чтобы это было оформлено юридически», — сказал Водолацкий.

Госдума на заседании рассматривает два альтернативных проекта постановления к обращению к главе государства о признании ЛНР и ДНР. Рейтинговым голосованием примет решение, направить обращение к Путину сразу главе государства или в МИД для проведения консультаций, а уже потом, на новом заседании обсудить само обращение.

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