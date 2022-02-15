Донецк, , 12:16 — REGNUM В список огневых целей в Донецкой Народной республике (ДНР) силовиками Украины внесен ряд медицинских и образовательных учреждений. Об этом 15 февраля сообщил журналистам представитель Народной милиции (НМ) ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Командованием 56-й отдельной мотопехотной бригады уточнены огневые цели на территории нашей республики для огневого поражения артиллерией. В список объектов, подлежащих уничтожению, включены ряд действующих образовательных и медицинских учреждений в Донецке», — сказал он.

Также представитель указал, что НМ ДНР считает, что перед своим наступлением Киев собирается провести артиллерийский обстрел социальных объектов республики для того, чтобы вынудить ее военных на ответный удар и затем обвинить руководство ДНР в срыве режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).