Стокгольм, 15 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В настоящее время министерство иностранных дел Швеции в срочном порядке рекомендует своим гражданам покинуть территорию Украины из-за возможной «российской агрессии». Однако в главном внешнеполитическом ведомстве точно не знают, сколько шведов находится в восточноевропейском государстве. Об этом в ночь на 15 февраля сообщил телеканал SVT.

Holger.Ellgaard Министерство иностранных дел Швеции

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По оценкам посольства Швеции в Киеве, в настоящее время на Украине находится около 200−300 шведов. Но, по данным дипломатов, точную цифру назвать невозможно, потому что шведский список является добровольным, и в него записаться можно только по собственному желанию.

«Информация в списке может, при необходимости, использоваться министерством иностранных дел или посольством для связи в случае консульской кризисной ситуации. МИД призывает шведов, которые еще находятся на Украине, внести свои данные в список», — пишут журналисты.

В МИД Швеции также не знают, сколько именно граждан страны покинули Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».