Москва, 15 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Отчаянные попытки Украины вступить в НАТО выглядят совершенно неразумными на фоне того, что никто включение страны в блок не подтверждает. Об этом 15 февраля заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Когда никто не подтверждает вступление в НАТО, стучаться туда как головой об стеной — можно лоб разбить. А цена может быть очень большая: жизни наших граждан, глубокий экономический кризис. То, что мы сейчас ощущаем… я призываю украинцев быть спокойными, я верю в заверения как российской, так и украинской стороны о невозможности масштабного военного конфликта между нашими странами», — заявил Шуфрич.

«Цена любого обострения, а мы это видели в июле-августе 2014 года — это жизни наших граждан как с одной, так и с другой стороны линии разграничения», — указал он.