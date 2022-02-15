Донецк, 15 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Миномёты и артиллерийские боеприпасы образца НАТО имеются в распоряжении украинских силовиков в Донбассе. Об этом представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил 15 февраля журналистам.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Он отметил, что 120-миллиметровые миномёты «Молот» украинского производства поступили в подразделения 36-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ). В 2019 году эти миномёты перестали эксплуатировать из-за конструктивных недоработок.

«На полевые артиллерийские склады в районах Первомайское и Тополинное прибыла партия 60-миллиметровых миномётов НАТОвского образца и большое количество мин к ним», — добавил представитель ведомства.

По его словам, станции артиллерийской инструментальной разведки AN/TPQ-48 американского производства размещены в районах населённых пунктов Невельское и Галициновка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что поставка Киевом вооружения и перемещение наёмников к Донбассу вызывают опасения. Конфликт может разгореться в любой момент.

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