Москва, 15 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Перенос посольства США на Украине во Львов и другие решения в связи с ожидаемыми Западом боевыми действиями свидетельствуют о том, что Запад не хочет видеть Украину в НАТО. Об этом 15 февраля заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«У меня складывается такое впечатление, что все подталкивают Украину к тезису отказа от НАТО», — заявил Шуфрич.

«С одной стороны, и Германия, и Франция, те же Соединённые Штаты являются заложниками внутреннего устава, где говорится об открытых дверях. С другой стороны, все в один голос говорят, что Украины в НАТО не будет почти от слова «совсем», — указал он.