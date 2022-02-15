Российские конькобежцы выиграли серебро Игр в командной гонке преследования
Пекин, 15 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Российские конькобежцы завоевали серебряную медаль в командной гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.
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В финальном забеге российские спортсмены уступили норвежцам, которые прошли дистанцию за 3 минуты 38,07 секунды. Отставание от победителей составило 2,39 секунды.
В составе сборной России выступали Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.
Бронзовые медали в этой дисциплине завоевали американцы, которые опередили сборную Нидерландов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские конькобежцы вышли в финал командной гонки преследования, побив олимпийский рекорд.