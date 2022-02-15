Новосибирск, 15 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 февраля, в инфекционные стационары с COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3832 пациента, в том числе 206 детей. Днём ранее — 3808 пациентов, в том числе 201 ребёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 5763 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 5 824 случая). За это же время 469 человек выздоровели, 15 пациентов скончались.

В реанимации находятся 327 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионезарегистрировано 155 329 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 20 892 детей (+839 за сутки); 81 276 человек выписаны; умерли 4815 человек.