Москва, 15 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Нагнетание обстановки вокруг гипотетических планов России по вторжению на Украину могут быть нужны Западу, чтобы отвадить Киев от НАТО. Об этом 15 февраля заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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«Киев обязан это видеть, это анализировать и понимать, что такая страна, как Соединённые Штаты, не будет просто так сегодня заниматься какими-то передислокациями, тем более своего основного диппредставительства в нашей стране. И исходя из этого должны делаться выводы, но выводы не только на словах, но и в действиях», — заявил Шуфрич.

«У меня складывается такое впечатление, что все подталкивают Украину к тезису отказа от НАТО», — указал он.