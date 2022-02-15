Джакарта, 15 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Индонезийская ассоциация медсестёр объявила, что по меньшей мере 275 медицинских работников в Индонезии подверглись заражению штамма «Омикрон» в период с 1 января по 15 февраля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

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За пять дней число медсестёр, заразившихся коронавирусом, увеличилось на 115 человек.

«По состоянию на 15 февраля у 275 медсестёр был подтвержден положительный результат на COVID-19», — говорится в заявлении ассоциации медсестер.

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