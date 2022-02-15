Москва, 15 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Признание независимости ЛНР и ДНР охладит горячие головы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

"Такая мера охладит горячие головы, и мы рассчитываем, что наших граждан там и братьев там мы никогда не оставим», — сказал Миронов.

По его словам, фракция поддержит вариант проекта постановления к обращению к главе государства, предложенный парламентариями от КПРФ. То есть они за то, чтобы направить обращение президенту РФ Владимиру Путину.

А так как голосование будет рейтинговое, добавил Миронов, «в конечном итоге любое постановление проголосуем «за».

Госдума на заседании рассмотрит два альтернативных проекта постановления к обращению к главе государства о признании ЛНР и ДНР. Рейтинговым голосованием примет решение, направить обращение к Путину сразу или в МИД для проведения консультаций, а уже потом, на новом заседании обсудить само обращение.