Пекин, 15 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Женская сборная России по кёрлингу одержала первую победу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает ИА REGNUM.

U.S. Air Force Кёрлинг

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Российские кёрлингистки обыграли команду Китая со счётом 11:5 (0:2, 1:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:1, 3:0, 2:0).

До этого российская команда потерпела шесть поражений подряд — от команд США (3:9), Швейцарии (7:8), Южной Кореи (5:9), Японии (5:10), Канады (5:11) и Дании (5:10).

Сборной России на Олимпиаде предстоит сыграть ещё два матча — против сборных Швеции и Великобритании.