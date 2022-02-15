Краснодар, 15 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы ещё 528 человек с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 15 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне сообщалось о 503 госпитализированных.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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Всего, по данным регионального оперштаба, на Кубани за сутки подтверждено 3072 случая заражения коронавирусом (3 554 — 14 февраля), в том числе у 187 детей. Лидирует по числу заражений за сутки Краснодар, где подтверждено 1 513 новых диагнозов.

С начала пандемии на территории края подтвердили 186 571 случай COVID-19, выздоровели 119 160 человек, 10 244 пациента с коронавирусом скончались.

На утро 15 февраля в коронавирусных стационарах занята 5 721 койка, амбулаторно лечатся 59 130 пациентов с подтверждённым заражением и с подозрением на него. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО остаются 107 человек.