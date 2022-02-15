Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал слухи о «вторжении» России, однако ситуация с военной истерикой вышла из-под контроля. Об этом сообщил корреспондент американского журнала Time Саймон Шустер в Twitter.

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По его словам, украинские власти решили воспользоваться ситуацией, «подыграв» странам Запада после появившейся информации о «российской агрессии».

«Они (власти Украины) увидели для себя возможность — «больше помощи и внимания» — и решили подыграть. Сейчас они сожалеют об этом. Внимания стало слишком много», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя опасения Запада по поводу неминуемости конфликта на Украине, заявил, что численность российских военных на границе с Украиной эквивалентна числу военных, которые были задействованы на учениях «Запад-21» в сентябре 2021 года.