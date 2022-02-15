Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге выявлен 7091 новый случай коронавирусной инфекции, это на 4293 случая меньше, чем в предыдущие сутки. А по сравнению с цифрой двухдневной давности, когда число новых случаев составляло 20 136 за сутки, количество новых выявлений коронавируса сократилось в 2,8 раза.

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Такие данные 15 февраля обнародовал федеральный оперштаб. Согласно им, в этот раз Петербург уступил непочетное лидерство по новым случаям Москве.

Также за минувшие сутки в Петербурге выписано по выздоровлению 22 195 человек, это стало самым большим числом суточной выписки за время пандемии.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 73 летальных исхода у пациентов с COVID-19. Это на три случая больше, чем в предыдущий день, и является самым высоки показателем суточной смертности за время пятой волны коронавируса.

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксировано 1 292 024 случая заражения, выздоровел 1 005 481 человек, умерли от ковида 30 866 человек.