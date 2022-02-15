Москва, 15 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В украинском обществе складывается атмосфера, похожая на обстановку летом 2014 года. Об этом 15 февраля заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Я вынужден признаться, что чувствую напряжение июня 2014 года, когда мы вели активные переговоры, имели возможность урегулировать этот конфликт на более комфортных условиях, чем Минские сентябрьские соглашения 2014 года и комплекс мер, подписанный для их реализации 12 февраля 2015 года», — заявил Шуфрич.

«К сожалению, этот шанс был упущен, потому что Порошенко решил повоевать. Не дай бог повторится эта история. Всё-таки надеюсь, что этого не произойдёт», — указал он.