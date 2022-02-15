Донецк, , 11:26 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки четыре раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 18 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие и добавляется, что были обстреляны районы поселка Зайцево, донецкого поселка шахты «Трудовская» и поселка Александровка, а также села Коминтерново на юге ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях РФ», потому что таких условий просто не существует.