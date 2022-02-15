Воронеж, 15 февраля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализирован ещё 371 пациент с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 15 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 14 февраля, число госпитализированных составило 276 человек.

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Всего за сутки в Воронежской области подтверждено 5 147 новых случаев заражения коронавирусом (на 14 февраля — 5 421). Также за сутки выписаны с выздоровлением после ковида 1348 человек, 13 человек с подтверждённым COVID-19 скончались.

В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 277 067 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 214 959 человек, скончались от осложнений на фоне инфекции 7 433 пациента.