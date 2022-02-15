Москва, 15 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Более 21,8 тыс. человек госпитализированы с коронавирусной инфекцией за последние сутки в России. Таковы данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса по состоянию на 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у 166 631 человека. Госпитализированы 21 833 человека. Скончались 704 пациента.

Число госпитализированных на 108,9% больше, чем днём ранее. При этом в пяти регионах госпитализаций стало меньше, а в 80 — больше.

Как сообщало ИА REGNUM, Чукотка стала последним российским регионом, где выявили штамм коронавируса «Омикрон». Этот вариант вируса распространился по всей территории РФ.

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