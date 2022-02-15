Москва, 15 февраля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. За последние сутки с коронавирусной инфекцией госпитализировали 21 833 пациента. Об этом 15 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель вырос по сравнению с предыдущими сутками на 108,9%.

«Снижение госпитализаций отмечено в пяти субъектах РФ. Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах», — рассказали в штабе.

За сутки выздоровели почти 138 тыс. человек, выявлен 166 631 новый случай заражения. Скончались 704 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах России выявлен штамм коронавируса «Омикрон».