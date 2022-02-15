Ташкент, 15 февраля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки выявили 302 случая заражения коронавирусом (в предыдущий день — 322) и 57 случаев пневмонии (61). Об этом 15 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число новых случаев в Ташкенте составило 152 (днём ранее — 122), в Ташкентской области — 54 (56). В других регионах показатели значительно ниже. В течение дня отмечено три случая смерти от последствий коронавируса.

Отмечается, что общее количество случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных с начала пандемии в стране, превысило 234 тысячи. Общее число официально зарегистрированных умерших в Узбекистане составляет 1607.