Москва, 15 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В России штамм коронавируса «Омикрон» распространился на все регионы страны. Об этом 15 февраля сообщает сайт оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

«Штамм «Омикрон» зафиксирован в 85 регионах страны», — рассказали в штабе.

В последние дни пациенты с «Омикроном» наблюдались в 84 субъектах, последним регионом, где штамм не был выявлен, оставалась Чукотка.

Согласно данным штаба, за сутки в РФ госпитализировали 21 833 пациента с ковидом.