Москва, , 11:08 — REGNUM Направив постановление в МИД России, а не напрямую президенту РФ Владимиру Путину, будут быстрее получены решения, которые необходимы Донбассу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Виктор Водолацкий Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад объявил дату «вторжения» России на Украину — все новости»

«Мы не можем быть в стороне, поэтому парламент рассмотрит постановление об обращении к президенту о признании ЛНР и ДНР. Рассматривается один вариант, но два адреса», — сказал Водолацкий.

Первый — направить постановление в МИД, чтобы получить юридическое заключение на те предложения, которые будут высказаны депутатами Госдумы. Второй — постановление напрямую отправить президенту, «чтобы президент мог направить в органы исполнительной власти для дачи заключений».

«Просто разные форматы… Направив постановление в МИД, мы оперативней и быстрей получим те решения, которые необходимо сегодня для Донбасса», — заверил Водолацкий.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума обсудит, как рассматривать обращение к Путину о ЛНР и ДНР