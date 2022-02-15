Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Эскалация кризиса на Украине стала фоном для наращивания поставок сжиженного природного газа из США в Европу. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Танкер с сжиженным природным газом прибывает в Бостон Flickr user lightgraphs

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Автор статьи Дэниэл Ергин отмечает, что увеличение добычи нефти и газа стало для США геополитическим и экономическим активом, который позволяет вытеснить с европейского рынка такого конкурента как РФ. Нефтегазовая отрасль продолжает восстанавливаться после обвала цен, связанного с пандемией коронавируса, и США снова стали мировым лидером по производству нефти.

«Сегодня нет никаких сомнений в геополитической важности новой нефтегазовой позиции Америки. Украинский кризис и энергетический кризис в Европе проливают свет на глобальное влияние добычи нефти и газа в США», — пишет Ергин.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что паникой вокруг ситуации на Украине США пользуются для того, чтобы занять место России на энергетическом рынке Европы.

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