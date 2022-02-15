Вена, , 11:02 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг раскритиковал отзыв сотрудников посольств ряда стран из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил в интервью Funke.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я считаю, что это сомнительный знак для народа Украины, если заранее вывезти своих дипломатов», — сказал он.

Шалленберг добавил, что сотрудники австрийского посольства должны оставаться на Украине в этот нестабильный период до тех пор, пока это только каким-то образом оправдано.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Вашингтон и его союзники могут готовить провокацию на Украине.

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