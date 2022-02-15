Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Заявление о премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что в случае распространения штамма «Омикрон» вакцины от COVID-19 «не работают», вызвали острую критику в оппозиции. С заявлениями на брифингах выступили глава парламентской фракции от партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе и лидер Республиканкой партии Хатуна Самнидзе.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

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«Премьер выходит с антиваксерным заявлением. И это тогда, когда число случаев инфицирования очень велико, и управлять пандемией очень тяжело», — сказала Деканоидзе.

Она также назвала заявление Гарибашвили «опасным». По её мнению, премьер-министр хочет как-то оправдать статистические данные о количестве выявленных случаев заражения. Деканоидзе заявила, что слова главы правительства «вредят здоровью населения».

Самнидзе также заявила, что высказывание Гарибашвили «поощряет антиваксеров». Она критически отнеслась к тому, что он апеллирует к собственному опыту.

«Заявление премьер-министра является в прямом смысле вредоносным и создает угрозу жизни человека. Как видно, премьер не осознает, что вакцина нужна для того, чтобы сократить смертность и люди в случае заражения переносили болезнь легко», — заявила лидер «республиканцев».

Напомним, ранее Гарибашвили отметил, что в 2021 году дважды привился от COVID-19, а потом и перенёс эту болезнь, но в феврале снова заразился заразился «Омикроном». Ранее врачи также отметили, что в подавляющем большинстве случае новая мутация коронавируса переносится легко, как обычное ОРЗ.

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