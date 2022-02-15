Пекин, 15 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Введение против России санкций только усилит раскол и противостояние вокруг Украины, считают в Пекине. Об этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил 15 февраля на регулярном брифинге, комментируя заявление Группы семи (G7) о готовности ввести против Москвы односторонние санкции.

Fmprc.gov.cn Ван Вэньбинь

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Он подчеркнул, что Китай в сложившейся ситуации призывает все стороны следовать рациональному подходу. Кризис вокруг Украины нужно урегулировать через диалог и переговоры.

«В текущей ситуации односторонние санкции могут только усилить раскол и противостояние», — сказал Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Группы семи — Германия, Италия, Канада, США, Франция, Великобритания и Япония — пригрозили России экономическими и финансовыми санкциями, которые будут иметь масштабные последствия, за «военную агрессию против Украины».

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