Сидней, Австралия, 15 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. 15 февраля центральный район Сиднея заполонили тысячи медицинских работников, требующих повышения заработной платы и улучшения условий труда в Новом Южном Уэльсе. Как рассказала журналистам телеканала Nine News медсестра, принимающая участие в акции протеста, ей проще устроиться «простенькой кассиршей» в магазине, чем работать по профессии в условиях пандемии коронавируса.

Сидней, Австралия

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«Ее история не уникальна, поскольку многие другие участники акции протеста рассказывают о чрезмерной сверхурочной работе и дискомфорте, возникающем при работе в средствах индивидуальной защиты изо дня в день», — пишут журналисты.

Особо остро строит проблема с персоналом. Многие медики вынуждены работать несколько смен подряд, поскольку их коллеги не могут выйти на работу из-за заражения коронавирусом или соблюдения домашнего карантина.

Протестующих сопровождали полицейские. Как пишут журналисты, протест носил мирный характер, стражи правопорядка в происходящее не вмешивались.