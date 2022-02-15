Канберра, 15 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Новые предварительные данные, опубликованные 15 февраля Статистическим бюро Австралии, показали, что, хотя общее число смертей в 2020 и 2021 годах, ознаменованных пандемией коронавируса, немного выросло по сравнению со средним показателем за предыдущие годы, уровень смертности в стране, наоборот, снизился. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

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Согласно статистике, в период с января по октябрь 2021 года умерли 124 184 человека, что на 5418 человек выше среднего показателя за 2015−2019 годы и на 5000 случаев больше, чем в 2020 году.

Однако уровень смертности в Австралии с января по октябрь 2021 года составлял 357,8 человека на 100 000 жителей, что почти соответствует отметке 2020 года, когда он оценивался в 355,3 человека на 100 000 жителей. Все же это меньше, чем в допандемические годы — за 2015—2019 годы уровень смертности составлял 386,5 человека на 100 000 жителей.

Тем не менее, в Статистическом бюро Австралии предупредили, что данные являются предварительными, и ожидается, что в октябре 2021 года зарегистрированных смертей будет больше, что повлияет на общий уровень смертности.